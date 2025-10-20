Gabbia leader di questo Milan, il gesto non è passato inosservato: applausi da parte dei tifosi – FOTO

Gabbia sta diventando sempre più leader del Milan di Massimiliano Allegri. Un gesto che si è meritato gli applausi dei tifosi milanisti

La vittoria in rimonta per 2-1 del Milan contro la Fiorentina ha proiettato i rossoneri in vetta solitaria alla classifica, un traguardo esaltante per la squadra guidata da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano tornato al timone del Diavolo. L’episodio chiave del match è stato senza dubbio il calcio di rigore trasformato con freddezza da Rafael Leão all’86esimo minuto, completando la doppietta personale del talentuoso attaccante portoghese.

Tuttavia, proprio in quel momento di euforia pura, un dettaglio tattico e di leadership è balzato agli occhi, rubando la scena per la sua intelligenza: il provvidenziale intervento di Matteo Gabbia.

Il Difensore Leader Che Pensa Alla Squadra

Subito dopo aver gonfiato la rete dagli undici metri, Leão, il funambolico numero 10 noto per la sua velocità e le sue giocate decisive, è stato travolto dall’entusiasmo di San Siro e ha istintivamente iniziato a sfilarsi la maglia per celebrare il gol sotto la Curva Sud. Un gesto che, come da regolamento, avrebbe comportato l’inevitabile cartellino giallo per il portoghese, una sanzione evitabilissima che avrebbe potuto avere ripercussioni sulle prossime sfide.

A quel punto è entrato in azione Matteo Gabbia, il difensore centrale classe ’99, elemento che sta crescendo in importanza nello scacchiere di Allegri. Il calciatore italiano, dimostrando una lucidità non comune in momenti di alta tensione, ha letteralmente placcato e trattenuto il compagno da dietro, rimettendogli a posto la maglia prima che l’arbitro potesse intervenire. Una mossa rapidissima, “da vice-capitano” come l’hanno definita i tifosi e gli addetti ai lavori, che ha salvato Leão da un’ammonizione superflua e ha testimoniato lo spirito di squadra che si sta cementando tra le fila dei rossoneri.

Gabbia, Un Elemento Cruciale per il Milan di Allegri

Il gesto di Gabbia non è un episodio isolato. Il difensore è sempre più considerato un punto fermo e un riferimento all’interno del gruppo. Il tecnico livornese, che in questo avvio di stagione ha puntato molto sull’unità di squadra e sul lavoro difensivo collettivo, vede in Gabbia l’incarnazione di quella mentalità pragmatica e attenta che sta cercando di inculcare.

La sua solidità in campo e, ora, la sua intelligenza emotiva e tattica fuori dal comune, lo rendono una pedina inamovibile non solo per la retroguardia, ma per l’equilibrio complessivo del Diavolo. Un segnale che va oltre il campo da gioco e che rincuora l’ambiente milanista sulla maturità e sulla leadership silenziosa dei suoi giocatori.