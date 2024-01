Gabbia a Sky: «È il momento di spingere. Ho ritrovato una squadra molto forte»

Gabbia ha parlato nel post-partita di Milan Roma: tutte le dichiarazioni sul match

Gabbia ha parlato a SkySport nel post-partita di Milan Roma, partita finita 3-1.

PAROLE – «Penso che abbiamo lavorato bene durante la settimana, a volte i risultati non seguono il nostro impegno. Sono contento che siamo riusciti a voltare pagina subito e vincere contro un avversario forte, ora c’è bisogno di continuità».

RIMPIANTI – «I rimpianti ci sono ma vanno accantonati. Ora è il momento di spingere. A fine stagione tireremo le somme. Meglio guardare al futuro che al passato».

RITORNO AL MILAN – «Ho ritrovato una squadra molto forte, un gruppo molto unito e uno staff molto motivato. Le difficoltà ci possono stare perchè l’avversario è forte. Guardo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo reagito e abbiamo segnato un gol bellissimo. Ho ritrovato un gruppo solido, sono molto contento di essere tornato».

TRANQUILLITÀ PALLA AL PIEDE – «Grazie per il complimento, mi fa piacere. Io lavoro per migliorare, in Spagna è stata sicuramente un’esperienza ultra formativa, mi ha reso molto felice. Devo migliorare e lavorare per cercare di essere la migliore versione di me».