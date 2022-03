Gabbia a DAZN: «Non gioco da tanto, ma lavoro per migliorarmi». Le parole del difensore del Milan prima dell’Empoli

Matteo Gabbia a DAZN prima di Milan-Empoli.

Le sue parole: «Siamo molto concentrati su noi stessi, sappiamo quanto è importante questa partita. Abbiamo lavorato bene, andiamo in campo nel migliore dei modi. È da tanto tempo che non trovo spazio ma sto cercando di allenarmi bene e migliorare i miei difetti. Quando sarò chiamato in causa cercherò di rispondere presente e aiutare i miei compagni».