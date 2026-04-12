Gabbia e il vuoto di leadership: il Milan ha perso la bussola? I dati non mentono

Gabbia sta mancando tantissimo al Milan di Massimiliano Allegri: i dati relativi all’assenza del centrale non mentono

Il ritorno in distinta di Matteo Gabbia contro l’Udinese, pur senza scendere in campo, riaccende i riflettori su un’assenza che pesa molto più di quanto i semplici nomi possano suggerire. Dal 18 febbraio scorso, giorno dell’operazione per un’ernia inguinale, il centrale classe ’99 ha saltato 6 partite ufficiali. I dati di questo mese e mezzo sono impietosi: senza di lui, il Milan è passato da un’imbattibilità di 25 giornate a ben 4 sconfitte nelle ultime 7 gare di Serie A.

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La media gol subiti è lievitata da 0,76 a 1,14 a partita, certificando uno smarrimento tattico che non può essere una coincidenza.

Gabbia e il richiamo di Rabiot: mancano guida e unione

Il problema, tuttavia, non è solo tecnico ma di caratteristiche. Come sottolineato in un’analisi di MilanVibes, tra i vari Tomori, Pavlovic e De Winter, è Gabbia l’unico difensore con le qualità adatte a guidare il reparto. Questa carenza di leadership è stata confermata dalle preoccupanti parole di Adrien Rabiot a Sportmediaset:

PAROLE – «Abbiamo perso la voglia di lavorare per il compagno, di battagliare insieme. Dobbiamo ritrovare l’unione che ci ha fatto bene fin qui».

Il Milan di Massimiliano Allegri appare oggi come una squadra di talento a cui manca però l’intelligenza tattica di riconoscere i momenti della gara