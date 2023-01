Gabbia a Milan Tv: «Sarà una gara equilibrata e difficile». Le parole del difensore rossonero

Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di Milan Tv prima della finale di Supercoppa tra Milan ed Inter. Ecco di seguito le parole del difensore rossonero:

DERBY – «E’ una finale, un derby, dobbiamo restare lucidi, siamo concentrati. Abbiamo lavorato bene e dobbiamo entrare in campo dando il massimo».

PARTITA – «Sarà una gara equilibrata e difficile. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Cercheremo di mettere in campo una grande prestazione per vincere»