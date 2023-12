Clamoroso Milan, Maldini pensa a questo futuro per il club, coinvolti anche due ex

Clamoroso scenario per il futuro societario del Milan. Maldini sta pensando a questa soluzione per il futuro del club

Cambia tutto. Clamoroso scenario per il futuro societario del Milan. Maldini sta pensando a questa soluzione per il futuro del club:

secondo quanto riportato da Andrea Longoni, l’ex capitano rossonero starebbe pensando di riprendersi il Milan e diventarne presidente, grazie ad un gruppo arabo interessato al club. Lo scorso weekend ci sarebbe stata una lunga riunione con anche Leonardo. Il brasiliano ha ruolo importante oggi e potrebbe averlo anche un domani come dirigente. Ovviamente andrà convinto Cardinale con offerta irrinunciabile: tutto dipenderà da questo. Grande determinazione e volontà di non aspettare troppo tempo. Se l’affare andasse in porto, tornerebbe anche Massara.