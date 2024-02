Furlani a Sky: «Pioli è saldo sulla panchina del Milan. Presto per il rinnovo di Giroud, spero Maignan rimanga a lungo»

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Sky prima della partita contro il Rennes di Europa League 2023/24. Le dichiarazioni

Giorgio Furlani ha parlato a Sky prima di Milan Rennes.

CALORE DEI TIFOSI ALLO STADIO – «Io mi aspettavo questa risposta dei tifosi, li ringrazio. Non abbiamo mai vinto l’Europa League, quindi da un punto di vista sportivo è importantissimo. Ci focalizziamo sul lato sportivo».

PIOLI – «Le statistiche le sappiamo, è uno dei 5 allenatori ad aver raggiunto le 100 vittorie col Milan. Il mister ha fatto un percorso fantastico. Il rapporto tra lui, la dirigenza e il club è fenomenale. È saldo sulla nostra panchina».

RIFORMA SERIE A A 18 SQUADRE – «Il calcio non esiste in Italia come industria, non riusciamo ad essere competitivi a livello europeo. Abbiamo perso la battaglia sul Decreto Crescita, ma al di là di quello ci sono leggi che ci mettono in svantaggio con l’Europa».

RINNOVI GIROUD E MAIGNAN – «Olivier ha fatto talmente bene che è rimasto un altro anno dopo i primi 2. È un po’ prestino, ma la porta è aperta se vuole rimanere al Milan. Maignan? È uno dei migliori portieri del mondo, sotto contratto per altri due anni e mezzo e spero rimanga con noi a lungo».