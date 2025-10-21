Furlani in missione USA: l’AD rossonero a New York per i nuovi partner e la visita al Milan Club – FOTO

Connect with us

Furlani, la missione USA e la visita al Milan Club: l’amministratore delegato rossonero a caccia di nuovi partner e non solo

L’Amministratore Delegato Rossonero, Giorgio Furlani, non era presente domenica a San Siro per Milan-Fiorentina in quanto impegnato in un viaggio strategico negli Stati Uniti.

L’obiettivo principale della trasferta è chiarissimo: trovare nuovi partner per il club Rossonero e rafforzare il brand nel mercato nordamericano.

Il dirigente Milanista ha approfittato della sua missione oltreoceano anche per incontrare la fanbase locale, facendo visita al Milan Club di New York. Questa mossa rientra nella strategia di espansione globale del club, dimostrando l’importanza che il Milan attribuisce al mercato americano, non solo per le opportunità commerciali ma anche per consolidare il legame con i tifosi che vivono negli States.

