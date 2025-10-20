Connect with us

Furlani assente ieri sera a San Siro per Milan Fiorentina: viaggio di lavoro a New York, questo l'obiettivo dell'AD rossonero in vista dell'estate

Leao Milan, il portoghese torna decisivo a San Siro: non segnava in questo stadio da... Ultimissime

Leao trascina il Milan in vetta con una doppietta da “prima volta”. La chiave è il cambio di ruolo. Allegri prende nota

Allegri e la crescita mentale del suo Milan! Vittoria di carattere e quel mantra del livornese perfettamente applicato: «Quando le partite si possono vincere...»

Milan Fiorentina: «Comanda Max». Rossoneri in vetta solitaria grazie a Leao. Il Corriere Dello Sport celebra il risveglio del portoghese

Furlani, AD del Milan, era assente ieri sera a San Siro per la sfida con la Fiorentina: viaggio di lavoro a New York. Il motivo

Mentre il Milan celebrava la vittoria e il primo posto in classifica a San Siro contro la Fiorentina, l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani non era sugli spalti. La sua assenza era dovuta a un impegno strategico oltreoceano: Furlani ha infatti partecipato a Washington al prestigioso Gala della National Italian American Foundation (NIAF).

Questa trasferta non è stata un semplice atto di rappresentanza, ma rientra in una precisa strategia di espansione globale del brand Rossonero nel mercato nordamericano. L’obiettivo principale della missione di Furlani è chiaro: trovare nuovi partner per il Milan oltre Oceano e rafforzare la presenza commerciale negli Stati Uniti.

Furlani, il motivo dell’assenza a San Siro in Milan Fiorentina

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il club avrebbe già «allacciato discorsi» concreti con potenziali sponsor e collaboratori americani. Gli Stati Uniti rappresentano un mercato chiave per il calcio europeo, sia in termini di fanbase in crescita che di opportunità economiche.

L’impegno di Furlani a Washington non esclude, anzi rafforza, l’ipotesi di un ritorno del Milan negli USA per una tournée estiva. In vista della prossima stagione, non va assolutamente esclusa una tournée pre-campionato oltre Oceano. Questa mossa servirebbe non solo a preparare atleticamente la squadra, ma anche a consolidare i rapporti commerciali e a celebrare i nuovi partner che Furlani sta cercando di acquisire.

L’attivismo del management Rossonero dimostra come la società sia determinata a crescere non solo sul campo, con i successi della squadra di Allegri, ma anche a livello economico e internazionale, seguendo la scia di molti top club europei che vedono negli Stati Uniti un futuro di sviluppo imprescindibile.

