Furlani in soccorso del Milan: AD a Milanello prima del Verona. Fiducia ribadita e uno scenario da scongiurare

Furlani sarà a Milanello nella settimana che porterà il Milan alla delicata trasferta del Bentegodi contro il Verona: vicininanza a tecnico e squadra

In un momento di estrema delicatezza per la stagione rossonera, la società decide di scendere in campo per compattare l’ambiente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in settimana è atteso a Milanello l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani.

La visita, programmata a pochi giorni dalla trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona del 19 aprile, ha l’obiettivo di trasmettere vicinanza e stabilità a un gruppo apparso scosso dai recenti risultati negativi e dalla contestazione di San Siro.

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Furlani e il patto Champions: fiducia rinnovata ad Allegri

Nonostante il pesante ko interno contro l’Udinese, la posizione del club resta ferma: la dirigenza ha confermato piena fiducia sia nella squadra che nel tecnico Massimiliano Allegri. Il messaggio di Furlani è chiaro: bisogna isolarsi dalle voci di mercato — incluse quelle sull’addio di Leao o i rumors su Zaniolo — per concentrarsi esclusivamente sulla difesa del terzo posto.

La presenza dell’AD nel centro sportivo serve a ribadire che l’obiettivo Champions League 2027 è imprescindibile e che la società si aspetta una reazione immediata sul campo contro i gialloblù, per invertire una rotta che nell’ultimo mese e mezzo ha visto troppi passaggi a vuoto.