Furlani: «Milano è centrale per la nostra Fondazione» – VIDEO

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato all’evento Fondazione Milan a Off White. Le sue dichiarazioni

PAROLE – Ringrazio i nostri capitani, Valentina e Davide, ringrazio i nostri grandi giocatori, Linsdey e Divock, vi ringrazio per essere qua. Sono l’amministratore delegato del Milan ma sono qui come Fondazione Milan oggi. Facciamo progetti in giro per il mondo, ma il territorio milanese è ovviamente centrale per noi. Esistiamo dal 2003, abbiamo fatto 72 progetti nel territorio milanese e dintorni, abbiamo investito in attrezzature di questo tipo 4 milioni di euro e continueremo a farlo perché è molto importante per noi. Spero che questo spazio sia un luogo di divertimento per voi ragazzi, dove farete amicizie, passerete belle giornate e per chi non è, diventerete tifosi milanisti. Grazie a tutti.

