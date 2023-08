Furlani: «Pulisic? Preso per questo motivo, in Usa..»

L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, ospite di Business beyond the game, ha parlato di mercato.

Le parole dell’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, ospite di Business beyond the game, sul mercato. In particolare sull’acquisto di Pulisic:

«Lo abbiamo preso perché è un giocatore straordinario, avevamo bisogno di un giocatore come lui e sappiamo farà la differenza. E’ importante rimarcarlo. Questa è la ragione principale per cui lo abbiamo acquistato. Ovviamente, è uno dei migliori giocatori della Nazionale USA, il migliore visto che ormai è un nostro giocatore. Gli USA hanno notato questo acquisto: c’è stata un’esplosione nei numeri, da un punto di vista dell’e-commerce, il 90% delle magliette venduta del Milan in America è la 11 di Pulisic. E’ un grande effetto e ci sarà molto di più. Siamo molto fortunati ad averlo perché è un grande giocatore ma ci aiuterà anche ad essere ancora più rilevanti negli USA»

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE