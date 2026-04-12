Furlani, messaggio chiaro ad Allegri e a tutto il Milan: Champions League fondamentale per un motivo. Ecco quale

Furlani e la Champions League: la qualificazione alla massima competizione continentale è fondamentale per il Milan

La qualificazione alla prossima Champions League non è solo un traguardo sportivo, ma il motore immobile del Milan che verrà. Come sottolineato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’accesso ai primi quattro posti è considerato «fondamentale e chiave» per garantire la sostenibilità economica e la progettualità futura del club sotto la gestione di Gerry Cardinale. Tuttavia, indipendentemente dall’esito finale del campionato 2026, in Via Aldo Rossi sono già iniziate le prime valutazioni interne per ridisegnare la rosa e, potenzialmente, l’assetto dirigenziale.

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Furlani, Moretto e le riflessioni sul mercato: da Fofana ai rinnovi

Secondo Moretto, la società sta analizzando con attenzione il rendimento di alcuni singoli per decidere chi farà parte del nuovo ciclo. Tra i nomi caldi in uscita c’è Youssouf Fofana: il centrocampista francese, meno centrale nei piani tattici di Massimiliano Allegri, potrebbe partire in estate a fronte di un’offerta intorno ai 20-25 milioni di euro.

Sul fronte dei rinnovi, la situazione resta fluida. Se per Christian Pulisic i dialoghi per un’estensione fino al 2030 sono attualmente in stand-by, sul fronte delle entrate il sogno resta Robert Lewandowski. Moretto invita però alla prudenza: nonostante i sondaggi, l’ingaggio elevato del polacco e i parametri anagrafici del club rendono l’operazione complessa, a meno di significativi sacrifici economici da parte del giocatore.