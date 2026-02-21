News
Fullkrug titolare in Milan Parma? Allegri fortemente tentato dal tedesco. Spiffero da Milanello
Fullkrug potrebbe essere la vera sorpresa della sfida di domani tra Milan e Parma: Allegri fortemente tentato dal tedesco
Mentre il Milan si prepara ad affrontare il Parma a San Siro, il focus di Massimiliano Allegri si sposta inevitabilmente sull’attacco. Con Pavlovic fermo ai box e i rientri preziosi di Gabbia, Saelemaekers e Rabiot, la vera novità potrebbe riguardare la gestione di Niclas Füllkrug. Secondo le indiscrezioni di Gazzetta.it, il centravanti tedesco è in forte ballottaggio con Nkunku per un posto dal primo minuto.
Milan Parma: la sfida di Niclas Fullkrug
Arrivato a gennaio in prestito dal West Ham per dare peso e centimetri all’area rossonera, Füllkrug sta ancora cercando la sua definitiva consacrazione davanti ai propri tifosi:
- Tabù San Siro: Incredibile ma vero, da quando veste il rossonero, il gigante tedesco non è mai partito titolare in casa. Finora è stato utilizzato principalmente come arma a gara in corsa, ma la stanchezza di alcuni titolari e le rotazioni di Allegri potrebbero finalmente aprirgli le porte della formazione iniziale.
- Il Bivio Tattico: Con Pulisic verso la panchina e Leao confermato, Allegri cerca un riferimento centrale capace di fare a sportellate con i difensori del Parma. Füllkrug garantisce quella fisicità che manca a Nkunku, permettendo alla squadra di alzare il baricentro e sfruttare i cross dalle fasce.
- I Numeri del Riscatto: Dopo una prima parte di stagione difficile in Premier League, Niclas vede nel match di domenica l’occasione perfetta per timbrare il cartellino e convincere la dirigenza a esercitare il diritto di riscatto in estate, nonostante le voci che accostano Kean al club.
