Fullkrug, errore insolito dal dischetto: statistica incredibile del tedesco. Ecco a quando risaliva l’ultimo errore

Fullkrug, l’errore di ieri sera dal dischetto contro il Pisa è stato abbastanza insolito: la statistica sul centravanti tedesco

La serata di Pisa resterà nella memoria di Niclas Füllkrug come una delle rarissime occasioni in cui il suo “killer instinct” dagli undici metri è venuto meno. Al minuto 55, con il Milan avanti di un gol, il centravanti tedesco ha avuto sul destro la palla del raddoppio, ma la sua conclusione ha scheggiato la parte esterna del palo, lasciando strozzato in gola l’urlo dei tifosi rossoneri.

Fullkrug, una statistica da Top Player

Nonostante l’errore della Cetilar Arena, i numeri di Füllkrug restano quelli di un rigorista d’élite. Quello di ieri è stato infatti solo il terzo errore in carriera su 30 tentativi complessivi tra club e nazionale.

Lo Score: Con la maglia del Milan, il tedesco aggiorna il suo ruolino a 27 rigori trasformati su 30 calciati . Prima del palo di Pisa, Niclas era reduce da una striscia di quasi due anni senza errori (l’ultimo risaliva ai tempi della Bundesliga).

Con la maglia del Milan, il tedesco aggiorna il suo ruolino a . Prima del palo di Pisa, Niclas era reduce da una striscia di quasi due anni senza errori (l’ultimo risaliva ai tempi della Bundesliga). I Precedenti: Gli unici due errori registrati prima di ieri risalivano alla stagione 2017/18 (contro Sven Ulreich dello Stoccarda) e a una sfida giovanile del 2010/11. Una precisione del 90% che lo conferma, nonostante il brivido toscano, come il primo specialista nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.

La fiducia di Allegri

Nonostante il rigore fallito, la fiducia dello staff tecnico nel “9” non vacilla. Al termine della gara, Allegri ha sottolineato come l’errore faccia parte del gioco, lodando comunque il lavoro di sponda e la presenza fisica del tedesco, fondamentale per liberare gli spazi.