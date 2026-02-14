Connect with us

News

Fullkrug, errore insolito dal dischetto: statistica incredibile del tedesco. Ecco a quando risaliva l’ultimo errore

Published

3 ore ago

on

By

Fullkrug Milan Genoa

Fullkrug, l’errore di ieri sera dal dischetto contro il Pisa è stato abbastanza insolito: la statistica sul centravanti tedesco

La serata di Pisa resterà nella memoria di Niclas Füllkrug come una delle rarissime occasioni in cui il suo “killer instinct” dagli undici metri è venuto meno. Al minuto 55, con il Milan avanti di un gol, il centravanti tedesco ha avuto sul destro la palla del raddoppio, ma la sua conclusione ha scheggiato la parte esterna del palo, lasciando strozzato in gola l’urlo dei tifosi rossoneri.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Fullkrug, una statistica da Top Player

Nonostante l’errore della Cetilar Arena, i numeri di Füllkrug restano quelli di un rigorista d’élite. Quello di ieri è stato infatti solo il terzo errore in carriera su 30 tentativi complessivi tra club e nazionale.

  • Lo Score: Con la maglia del Milan, il tedesco aggiorna il suo ruolino a 27 rigori trasformati su 30 calciati. Prima del palo di Pisa, Niclas era reduce da una striscia di quasi due anni senza errori (l’ultimo risaliva ai tempi della Bundesliga).
  • I Precedenti: Gli unici due errori registrati prima di ieri risalivano alla stagione 2017/18 (contro Sven Ulreich dello Stoccarda) e a una sfida giovanile del 2010/11. Una precisione del 90% che lo conferma, nonostante il brivido toscano, come il primo specialista nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.

La fiducia di Allegri

Nonostante il rigore fallito, la fiducia dello staff tecnico nel “9” non vacilla. Al termine della gara, Allegri ha sottolineato come l’errore faccia parte del gioco, lodando comunque il lavoro di sponda e la presenza fisica del tedesco, fondamentale per liberare gli spazi.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Fullkrug Fullkrug
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: il messaggio di Fullkrug dopo il rigore sbagliato, tre opzioni per sostituire Rabiot col Como

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive2 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×