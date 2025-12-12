Fullkrug, assist al Milan? Il tedesco aspetta una chiamata dai rossoneri, strategia già concordata con gli agenti. Lo scenario

Fullkrug, attaccante in uscita dal West Ham, aspetta le mosse del Milan per gennaio e ha stoppato due club tedeschi. Ultime

Il Milan si trova nuovamente di fronte al nome di Niclas Fullkrug, attaccante del West Ham. L’attaccante tedesco è pronto a lasciare la Premier League già a gennaio e, come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, è stato proposto al Milan.

Fullkrug Nella Lista Di Tare

Fullkrug non è un nome nuovo negli uffici di via Aldo Rossi. Secondo Romano:

Interesse Precedente: Il tedesco era già nella lista del Milan a inizio estate 2024 , ma in quella sessione il club rossonero scelse di puntare su Tammy Abraham , lasciando Fullkrug libero di trasferirsi a titolo definitivo dal Borussia Dortmund al West Ham.

Il Milan «sa di questa situazione, è informato» e deve decidere se affondare il colpo su un giocatore maturo e motivato, un profilo che potrebbe fare comodo a Massimiliano Allegri.

Nonostante Fullkrug sia stato offerto anche ad altre squadre italiane e abbia già ricevuto due offerte da club tedeschi (una soluzione di “riserva” già concordata), il giocatore «gradisce la possibilità di aspettare ancora un po’ e vedere se in Italia può sbloccarsi qualcosa».

La scelta del Milan sarà cruciale: puntare su Fullkrug per risolvere l’urgenza in attacco, o virare su altri profili come Lucca o Zirkzee.