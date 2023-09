Frey sicuro: «La mia favorita per lo scudetto è questa. Il Milan...»

Sebastian Frey, ex portiere dell’Inter tra le altre, ha analizzato la corsa scudetto in Serie A: le parole sul Milan

Parlando a TvPlay, Sebastian Frey ha dichiarato:

«Dopo il 5-1 al Milan Inzaghi era considerato il migliore allenatore al mondo, ora si parla della sconfitta; le provocazioni ci stanno ma i dati gli stanno dando ragione. Il Sassuolo ha meritato la vittoria e ha battuto Inter e Juventus, Berardi è un grande attaccante. Negli ultimi anni è diventata la bestia nera dei nerazzurri ma non metto in discussione la squadra. Continuo a vedere una grande Inter. Continuo a pensare che sia la favorita per lo scudetto insieme a Milan, Juventus e Napoli ma l’Inter è sempre al centro del ciclone, appena perde si rimette tutto in discussione. Ma è stato fatto un buon mercato secondo me».