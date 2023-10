Frattesi a Dazn: «Importante vincere, domani sera c’è Milan Juventus e..»

Al termine di Torino-Inter, Davide Frattesi ha parlato così a Dazn esultando per la vittoria neroazzurra anche in vista di Milan Juventus

SUI TRE PUNTI E I CAMBI – «Era importante perché poi c’è lo scontro domani sera che ci permetterà in un modo o nell’altro di allungare o restare in scia. Il Torino è sempre antipatico come avversario, siamo stati bravi nel primo tempo a tenere».

