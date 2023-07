Frattesi, l’ex allenatore dell’obiettivo Milan: «Vi spiego perché è perfetto per l’Inter»

L’ex allenatore di Davide Frattesi, Emiliano Leva, ha parlato di Frattesi, accostato sul mercato anche al Milan prima dell’arrivo all’Inter

Emiliano Leva, ex allenatore di Frattesi ai tempi delle giovanili della Lazio, ha parlato a Tuttosport del neo acquisto dell’Inter, accostato sul mercato anche al Milan prima che scegliesse i neroazzurri:

LE PAROLE- «Aveva già da piccolo una grande propensione per l’inserimento, un buon calcio in porta, dinamicità e forza fisica. Per me è perfetto per il gioco dell’Inter, visto che Inzaghi sviluppa una trama molto propositiva in avanti. Davide potrà trarne giovamento grazie alle sue caratteristiche, come visto con il gol all’Al-Nassr. È un giocatore da grande squadra, di questo non ho dubbi. Un ragazzo votato al sacrificio e i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti».