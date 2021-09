Franco Ordine: «Applausi a Gazidis, il motivo è semplice»

Franco Ordine si è unito al coro di complimenti nei confronti del Milan e di Ivan Gazidis per la decisione di abbassare i prezzi dei biglietti

Franco Ordine, noto giornalista di fede rossonera, si è unito ai tanti complimenti verso il Milan e verso il suo amministratore delegato Ivan Gazidis per la scelta di rivedere al ribasso i prezzi dei biglietti per le tre partite in casa del girone di Champions League:

«Interviene Gazidis dagli USA dove si sta curando: abbiamo sbagliato, rivisti al ribasso i prezzi, rimborsati coloro che hanno già comprato. Applausi».