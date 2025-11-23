Formazioni ufficiali Villa Valle Milan Futuro: le scelte di Sgro e Oddo

Formazioni ufficiali Villa Valle Milan Futuro: di seguito le scelte di Sgrò e Massimo Oddo per la sfida in programma tra poco

Tutto pronto per la sfida del campionato di Serie D (Girone B) tra i rossoneri di Milan Futuro e il Villa Valle, valevole per la 13ª giornata. La formazione allenata da Massimo Oddo cerca continuità contro la squadra di Sgrò.

Ecco le formazioni ufficiali che scenderanno in campo:

Le scelte dei tecnici

Massimo Oddo (Milan Futuro) lancia un attacco giovane e promettente con Sia e il talentuoso Ibrahimovic in avanti. La difesa è guidata da Dutu, schierato come Capitano.

Sgrò (Villa Valle) risponde con la coppia d’attacco Lussignoli-Martinelli, con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo.

Le Formazioni Ufficiali

Villa Valle: Passeri, Nava, Carminati, Ravasi, Perrotti, Lancini, Valenti, Bellandi, Lussignoli, Martinelli, Menegatti. A disp: Moroni, Gambirasio, Malacrone, Semprini, Filipponi, Valoti, Paganesi, Mazzoleni, Muradjans. All: Sgrò.

Milan Futuro: Torriani, Cappelletti, Karaca, Sala, Dutu (C), Borsani, Eletu, Traorè, Sia, Ibrahimovic. A disp: Bouyer, Zukic, Minotti, Geroli, Branca, Perina, Magrassi, Asanji, Domnitei. All: Oddo.

