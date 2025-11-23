Connect with us

News Settore giovanile

Formazioni ufficiali Villa Valle Milan Futuro: le scelte di Sgro e Oddo

News

Inter Milan, derby di lusso: superati gli 8 milioni di incasso! Record e non solo...

News

Inter Milan LIVE: Rabiot torna dal primo minuto, c'è Estupinan a sinistra

News Settore giovanile

Milan Futuro, oggi il match contro il Villa Valle e mercoledì il recupero

News

Barcellona da favola nel nuovo Camp Nou: esordio travolgente contro il Bilbao

News

Formazioni ufficiali Villa Valle Milan Futuro: le scelte di Sgro e Oddo

Milan news 24

Published

10 minuti ago

on

By

Oddo

Formazioni ufficiali Villa Valle Milan Futuro: di seguito le scelte di Sgrò e Massimo Oddo per la sfida in programma tra poco

Tutto pronto per la sfida del campionato di Serie D (Girone B) tra i rossoneri di Milan Futuro e il Villa Valle, valevole per la 13ª giornata. La formazione allenata da Massimo Oddo cerca continuità contro la squadra di Sgrò.

Ecco le formazioni ufficiali che scenderanno in campo:

Le scelte dei tecnici

Massimo Oddo (Milan Futuro) lancia un attacco giovane e promettente con Sia e il talentuoso Ibrahimovic in avanti. La difesa è guidata da Dutu, schierato come Capitano.

Sgrò (Villa Valle) risponde con la coppia d’attacco Lussignoli-Martinelli, con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo.

Le Formazioni Ufficiali

Villa Valle: Passeri, Nava, Carminati, Ravasi, Perrotti, Lancini, Valenti, Bellandi, Lussignoli, Martinelli, Menegatti. A disp: Moroni, Gambirasio, Malacrone, Semprini, Filipponi, Valoti, Paganesi, Mazzoleni, Muradjans. All: Sgrò.

Milan Futuro: Torriani, Cappelletti, Karaca, Sala, Dutu (C), Borsani, Eletu, Traorè, Sia, Ibrahimovic. A disp: Bouyer, Zukic, Minotti, Geroli, Branca, Perina, Magrassi, Asanji, Domnitei. All: Oddo.

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.