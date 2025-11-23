Milan Futuro, oggi il match contro il Villa Valle e mercoledì il recupero. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Mentre l’attenzione è tutta focalizzata sul Derby della Madonnina che vedrà il Milan di Massimiliano Allegriimpegnato alle 20.45 a San Siro, l’attività calcistica dei rossoneri è già ripresa. Nel pomeriggio, infatti, scende in campo il Milan Futuro, la seconda squadra del Diavolo, in una settimana che si preannuncia densa di impegni dopo la sosta per le Nazionali.

La formazione allenata da Massimo Oddo, l’ex campione del mondo e tecnico della squadra Under 23, affronterà in trasferta il Villa Valle. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14.30. La partita è di fondamentale importanza, poiché le due squadre sono attualmente appaiate in classifica (il Villa Valle con una gara in più), rendendo lo scontro un vero e proprio match diretto per le posizioni di metà classifica.

Un Derby di Allenatori: Oddo vs Allegri

La giornata sportiva del Milan si apre dunque all’insegna dei suoi tecnici: prima Oddo, il quale mira a sviluppare i giovani talenti in linea con la visione strategica del Direttore Sportivo Igli Tare, e poi Allegri, il meticoloso allenatore toscano, che guiderà la prima squadra nella sfida contro l’Inter.

L’impegno del Milan Futuro non si esaurisce oggi. La squadra under 23 sarà protagonista di una settimana intensa a causa del recupero della dodicesima giornata di campionato, saltata per la pausa Nazionali.

Doppio Impegno Settimanale: Il Recupero contro il Real Calepina

Mercoledì 26 novembre, i rossoneri scenderanno nuovamente in campo per recuperare il turno, ospitando il Real Calepina. Anche questa partita avrà il fischio d’inizio alle ore 14.30. Questo doppio impegno ravvicinato sarà un test cruciale per la tenuta fisica e mentale dei giovani calciatori del Diavolo.

La gestione di questo calendario fitto di impegni è essenziale per la crescita dei talenti, molti dei quali sono monitorati da vicino dallo staff di Allegri e Tare in vista di un potenziale salto in prima squadra. I tifosi possono seguire il match contro il Villa Valle sui canali YouTube e Facebook della squadra di casa, in attesa di tifare la prima squadra nel Derby serale.