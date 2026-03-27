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Formazioni ufficiali Spagna Serbia, le scelte dei due tecnici: gioca Pavlovic?

Avatar di Paolo Moramarco

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44 minuti ago

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Pavlovic

Formazioni ufficiali Spagna Serbia, le scelte dei due tecnici per l’amichevole di questa sera. Questa la decisione su Pavlovic

Archiviata la delusione per la Finalissima contro l’Argentina, la Spagna guarda già avanti e torna in campo per un’amichevole di prestigio contro la Serbia. Il match è in programma questa sera alle 21:00 all’Estadio de la Cerámica di Vila-real e rappresenta uno degli ultimi test prima del Mondiale 2026, già conquistato dalle Furie Rosse grazie al primo posto nel girone di qualificazione.

Situazione diversa per la Serbia del CT Veljko Paunovic, che non prenderà parte alla rassegna iridata dopo il terzo posto nel gruppo K alle spalle di Albania e Inghilterra. Una sfida, quindi, utile soprattutto per valutare uomini e prospettive future.

Le formazioni ufficiali

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fermín; Yamal, Baena, Oyarzabal.
A disposizione: Raya, Remiro, Mosquera, Grimaldo, Huijsen, Ferran Torres, Soler, Borja Iglesias, Olmo, Pino, Pedro Porro, Fornals, Zubimendi, Muñoz, Barrenetxea.
CT: Luis de la Fuente.

SERBIA (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Pavlovic, Milenkovic, Terzic; Gudelj, Stankovic, Kostic, Mimovic; Sergej Milinkovic-Savic; Mitrovic, Birmancevic.
A disposizione: Rajkovic, Petrovic, N. Petrovic, Gacinovic, Jovic, Lukic, Bukinac, Nedeljkovic, Erakovic, Ratkov, Kostov, Joveljic, Samardzic, Stanic, Dragojevic.
CT: Veljko Paunovic.

Test importante per entrambe

Per la Spagna, l’obiettivo è arrivare al Mondiale con certezze tattiche e condizione ottimale, mentre la Serbia cercherà di chiudere al meglio una stagione complicata, rilanciando il proprio progetto tecnico.

Una sfida che, pur essendo amichevole, offrirà indicazioni importanti in vista dei prossimi impegni internazionali.

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