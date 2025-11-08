Formazioni ufficiali Parma Milan, le scelte di Cuesta e Allegri

Formazioni ufficiali Parma Milan – Carlos Cuesta e Massimiliano Allegri hanno scelto i ventidue calciatori che scenderanno in campo dall’inizio

Mancano pochi istanti al calcio d’inizio e l’attesa è finita. Carlos Cuesta, il giovane e innovativo allenatore spagnolo del Parma, e Massimiliano Allegri, il navigato tecnico livornese tornato sulla panchina del Milan, hanno diramato le formazioni ufficiali.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupiñán; Leao, Nkunku.

Parma: anche Cuesta Punta sul 3-5-2

Il Parma si schiera con il 3-5-2. Fiducia alla coppia d’attacco composta dall’ex Milan Patrick Cutrone e da Mateo Pellegrino.

Milan: Allegri Col 3-5-2 di Lusso per Blindare il Centrocampo

Per il Milan, il tecnico Allegri opta per un solido e muscolare 3-5-2, confermando l’attenzione maniacale alla fase difensiva che ha caratterizzato la sua gestione. Tra i pali, l’insostituibile Mike Maignan, il portiere francese top player e vero leader vocale della squadra. La linea a tre è composta da De Winter, Gabbia e Pavlović, un trio che unisce velocità, fisicità e capacità di impostazione.

A centrocampo, l’abbondanza di qualità è impressionante: sugli esterni agiscono Saelemaekers e Estupiñán, chiamati a garantire ampiezza. La cerniera centrale è un concentrato di tecnica ed esperienza con la regia affidata a Luka Modrić – l’eterno fuoriclasse croato – affiancato dai muscoli e dalla visione di Youssouf Fofana e Samuele Ricci. In attacco, il tandem è formato da Rafael Leão, l’ala portoghese dalla velocità devastante, e Christopher Nkunku, il versatile attaccante francese, pronti a scardinare il muro emiliano.