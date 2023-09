Formazioni ufficiali Nigeria Sao Tome and Principe: la scelta su Chukwueze. Il giocatore rossonero sarà in panchina all’inizio

La Nigeria scenderà in campo questa sera contro Sao Tome and Principe per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. Per quanto riguarda la formazione titolare, presente Victor Osimhen, mentre partirà dalla panchina il rossonero Samuel Chukwueze. Ecco la formazione ufficiale:

NIGERIA (4-2-2-2): Uzoho; Aina, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Ndidi, Onyedika; Lookman, Iheanacho; Awoniyi, Osimhen. A disposizione: Adeleye, Ojo, Ebuehi, Torunarigha, Ekong, Collins, Aribo, Onyeka, Chukwueze, Simon, Boniface.