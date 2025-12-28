Formazioni ufficiali Milan Verona: le scelte di Allegri e Zanetti

Formazioni ufficiali Milan Verona: di seguito le scelte di Massimiliano Allegri e Zanetti per la sfida in programma a San Siro

Il Milan scende in campo a San Siro contro il Verona per il lunch match della 17^ giornata con l’obiettivo di consolidare il secondo posto e dimenticare l’amarezza della Supercoppa. Massimiliano Allegri deve fare i conti con l’assenza forzata di Rafael Leão, ancora alle prese con un fastidio muscolare che gli impedisce di scattare al 100%. Al suo posto, fiducia rinnovata alla coppia Nkunku-Pulisic, con l’americano incaricato di trascinare l’attacco forte dei suoi 9 gol stagionali.

In difesa, confermato il terzetto “tosto” composto da Tomori, Pavlovic e Koni De Winter, quest’ultimo sostituto di Gabbia (ancora indisponibile). A centrocampo c’è l’impiego del giovane Bartesaghi sulla corsia mancina, mentre in mediana la qualità è assicurata da Luka Modrić, affiancato dai muscoli di Rabiot e Loftus-Cheek.

Dall’altra parte, l’Hellas Verona di Paolo Zanetti cerca l’impresa storica: gli scaligeri non hanno infatti mai vinto al Meazza in Serie A in 67 tentativi. Un tabù che proveranno a sfatare affidandosi alla coppia Giovane-Mosquera.

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.