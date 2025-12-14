News
Formazioni ufficiali Milan Sassuolo: le scelte di Allegri e Grosso
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, lunch match valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A.
Massimiliano Allegri conferma il modulo a tre in difesa con il centrocampo muscolare, affidando l’attacco alla coppia Nkunku-Pulisic.
Nel Sassuolo, invece, l’allenatore Fabio Grosso è squalificato e viene sostituito in panchina da Andrea Longo. Cambiamenti anche in attacco, con Fadera preferito a Laurienté.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.
SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurientié, Moro, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).