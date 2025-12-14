 Formazioni ufficiali Milan Sassuolo: le scelte di Allegri
Connect with us

News

Formazioni ufficiali Milan Sassuolo: le scelte di Allegri e Grosso

Published

2 ore ago

on

By

Allegri

Formazioni ufficiali Milan Sassuolo: di seguito le scelte di Massimiliano Allegri e Fabio Grosso in vista della sfida di San Siro

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, lunch match valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A.

Massimiliano Allegri conferma il modulo a tre in difesa con il centrocampo muscolare, affidando l’attacco alla coppia Nkunku-Pulisic.

Nel Sassuolo, invece, l’allenatore Fabio Grosso è squalificato e viene sostituito in panchina da Andrea Longo. Cambiamenti anche in attacco, con Fadera preferito a Laurienté.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurientié, Moro, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.