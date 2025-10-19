Formazioni ufficiali Milan Fiorentina: le scelte di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La sfida di San Siro tra Milan e Fiorentina è ufficialmente una salita durissima per Massimiliano Allegri. Le formazioni ufficiali confermano il momento più difficile per l’allenatore rossonero, costretto a inventare un undici titolare per l’emergenza infortuni. All’assenza già nota dei lungodegenti Pulisic e Rabiot, si è aggiunta la tegola dell’ultim’ora: Ruben Loftus-Cheek è fuori causa per un affaticamento muscolare accusato nella rifinitura di ieri (sabato).

L’organico del Milan è sotto pressione. Allegri è obbligato ad affidarsi a soluzioni di necessità: nel suo 3-5-2 lancia i giovani. Sulla fascia destra c’è spazio per Athekame, mentre a centrocampo la mediana è guidata dall’esperienza di Modric, affiancato da Fofana e Ricci. In attacco, l’assenza di scelte costringe all’adattamento: Saelemaekers agisce in supporto di Rafael Leao, una chiara dimostrazione della profondità ridotta in questo momento critico. La panchina è cortissima e zeppa di elementi della Primavera. La società, con il DS Tare e Allegri, attende un segnale forte da chi scenderà in campo.

Dall’altra parte, Stefano Pioli non fa sconti al suo passato. L’ex tecnico, accolto dagli applausi, schiera una Fiorentina solida e determinata a far punti. Il 3-5-1-1 viola è offensivo e schiera il recuperato Moise Kean come unica punta, supportato dal guizzante Fagioli. Pioli mette in campo la sua formazione migliore per sfruttare la fragilità fisica del Milan.

Per i rossoneri, questa non è solo una partita da tre punti per la vetta: è un vero e proprio test di carattere e resilienza.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. All. Allegri. (A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Balentien, Gimenez.)

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Fagioli; Kean. All. Pioli.