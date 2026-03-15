Formazioni ufficiali Lazio Milan: le scelte definitive di Sarri e Allegri

Formazioni ufficiali Lazio Milan, sono state appena comunicate le decisioni dei due allenatori per il posticipo dell’Olimpico

L’attesa è finita: le formazioni ufficiali di Lazio-Milan sono state pubblicate e confermano le intenzioni bellicose dei due tecnici. In un clima elettrico allo Stadio Olimpico, il club rossonero scende in campo con un unico obiettivo: vincere per portarsi a meno cinque dall’Inter. Dopo il pareggio dei nerazzurri contro l’Atalanta, la squadra di Milano ha l’occasione d’oro per riaprire ufficialmente il campionato a nove giornate dalla conclusione. Per farlo, però, dovrà superare l’ostacolo capitolino guidato da un ex mai dimenticato.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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