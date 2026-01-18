Formazioni ufficiali Chievo Verona Milan Futuro, le scelte dei tecnici per la sfida al vertice

Milan Futuro chiamato a una prova di maturità nella 20ª giornata di Serie D girone B contro il Chievo Verona

Big match di giornata per Milan Futuro, atteso questo pomeriggio allo stadio Olivieri di Verona dal Chievo Verona. Il calcio d’inizio è fissato per le 18.00, nella cornice della 20ª giornata di Serie D, girone B, con in palio punti fondamentali per le ambizioni delle due squadre in una battaglia di alta classifica che si preannuncia intensa ed equilibrata.

Un momento delicato per i rossoneri

Il Milan Futuro arriva all’appuntamento dopo aver interrotto la propria striscia positiva. Nell’ultimo turno, infatti, è arrivata la sconfitta interna contro il Pavia, uno 0-1 maturato a Solbiate Arno che ha lasciato più di un rammarico, soprattutto per la prestazione opaca offerta dalla squadra. Un passo falso che ha fatto seguito, però, alla brillante vittoria esterna contro la Leon Vimercate, superata con un netto 3-0 a domicilio, segnale di un potenziale offensivo importante.

La formazione allenata da Massimo Oddo, ex campione del mondo e tecnico attento alla valorizzazione dei giovani, occupa attualmente il quinto posto in classifica con 31 punti, a pari merito con la Casatese Merate, pienamente inserita in zona playoff. Il rendimento offensivo resta incoraggiante, ma la fase difensiva rappresenta un aspetto su cui lavorare per mantenere continuità in una fase di calendario particolarmente impegnativa.

Continuità e rinnovi: i temi della vigilia

Rimanere nelle zone alte della graduatoria richiede equilibrio, solidità e un andamento più lineare. In quest’ottica, nei giorni scorsi è arrivata anche una notizia importante a livello societario: il rinnovo di Cappelletti, difensore e punto di riferimento della retroguardia, considerato un segnale di fiducia e progettualità.

Chievo Verona: Tosi, Pisano, Sbampato, Uggè (C), Polenghi, Prandini, Jassey, Bortolussi, De Cerchio, Paloschi, D’Este. A disposizione: Costantino, Siega, Napoli, Campatelli, Trillò, Zuddas, Baschirotto, Napoletano, Turano. All. Didu

Milan Futuro: Pittarella, Cappelletti, Karaca, Eletu, Zukic, Vladimirov, Ossola, Sala, Castiello, Sardo, Traorè. A disposizione: Bouyer, Colombo, Nolli, Borsani, Branca, Domnitei, Scotti, Asanji, Sia. All. Oddo

