Formazioni ufficiali Cagliari Milan: le scelte di Pisacane e Allegri

Formazioni ufficiali Cagliari Milan: di seguito le scelte di Allegri e Pisacane per la sfida in programma questa sera alle 20:45

Tutto pronto alla Unipol Domus per l’anticipo della prima giornata di ritorno tra Cagliari e Milan. Le formazioni ufficiali confermano le indiscrezioni della vigilia: Massimiliano Allegri deve fare i conti con le fatiche fisiche e lancia un Milan inedito ma solido per dare l’assalto alla vetta della classifica.

La notizia principale riguarda la difesa: Strahinja Pavlović, debilitato dalla febbre, parte dalla panchina insieme a Matteo Gabbia. Al loro posto, Allegri lancia dal primo minuto il giovane Bartesaghi come braccetto sinistro nel terzetto completato da Tomori e De Winter. A centrocampo, spazio alla qualità di Luka Modrić e alla sostanza di Rabiot e Fofana, con Saelemaekers ed Estupiñán a presidiare le fasce.

Davanti, senza l’infortunato Giménez e con Pulisic non al meglio (inizialmente tra le riserve), la coppia d’attacco sarà formata da Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão. Occhi puntati sulla panchina, dove siede per la prima volta il nuovo acquisto Niclas Füllkrug, pronto a subentrare a gara in corso per il suo debutto assoluto in maglia rossonera.

Formazioni ufficiali Cagliari Milan

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. All. Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao.

A disp.: Sportiello, Torriani, Odogu, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Ricci, Jashari, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.