Formazioni ufficiali Bosnia Italia, le scelte del ct Gattuso per la finale dei playoff

Formazioni ufficiali Bosnia Italia, le scelte del ct Gattuso per il match valido per la finale playoff di qualificazione al Mondiale

Tutto pronto per la sfida cruciale che vedrà l’Italia impegnata in Bosnia per giocarsi l’accesso diretto ai prossimi Mondiali. La posta in palio è altissima e il commissario tecnico Rino Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi, puntando su una formazione solida e collaudata per superare questo ostacolo decisivo. Davanti a Donnarumma, la linea difensiva vede le conferme di Mancini e Calafiori, con Alessandro Bastoni a guidare il reparto nel ruolo di centrale. Sugli esterni, Gattuso si affida ancora una volta alla spinta di Politano e Dimarco, mentre parte inizialmente dalla panchina il giovane Palestra.

Le chiavi del centrocampo saranno affidate alla regia di Manuel Locatelli, che agirà supportato dal dinamismo e dalla qualità di Tonali e Barella. Un reparto mediano di grande sostanza, chiamato a fare filtro e a innescare le punte in una partita che si preannuncia spigolosa e intensa dal punto di vista agonistico.

Formazioni ufficiali, attacco pesante: Retegui preferito a Pio Esposito dal primo minuto

La vera sorpresa, o meglio la conferma della gerarchia attuale, riguarda il reparto offensivo. Per scardinare la difesa bosniaca, Gattuso ha deciso di affidarsi all’esperienza internazionale di Mateo Retegui, che ha vinto il ballottaggio della vigilia con Pio Esposito. Sarà dunque l’attaccante del Genoa ad affiancare Moise Kean nel tandem d’attacco azzurro. La coppia dovrà garantire peso e profondità per regalare all’Italia la gioia della qualificazione mondiale in una notte che non ammette errori.

BOSNIA (4-4-2) – Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko. A disposizione: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Tahirovic, Gigovic, Hadziametovic, Burnic, Alajbegovic, Bazdar, Tabakovic. Commissario tecnico: Sergej Barbarez.

ITALIA (3-5-2) – Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Cambiaso, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.