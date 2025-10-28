Formazioni ufficiali Atalanta Milan, le scelte di Juric e Allegri

Formazioni ufficiali Atalanta Milan, a circa un’ora dal fischio d’inizio i due tecnici hanno diramato le scelte

Manca circa un’ora al fischio d’inizio del big match tra Atalanta e Milan, una gara dal sapore intenso che promette scintille in questa ottava giornata del campionato 2025/2026. Le attese sono state finalmente ripagate: i due maestri in panchina, Massimiliano Allegri e Ivan Juric, hanno diramato le formazioni ufficiali, svelando le loro carte tattiche.

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzicc, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Brescianini, Zalewski, Maldini, Krstovic. All. Ian Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

Il Duello Tattico: Pragmatismo contro Intensità

Sulla panchina nerazzurra siede Ivan Juric, il “Generale” croato, stratega della grinta e del pressing asfissiante che ha ereditato la squadra con l’obiettivo di mantenerla stabilmente nelle posizioni europee. Juric, noto per la sua filosofia di gioco ultra-offensiva e fisica, ha optato per un modulo che esalta la corsa e la riconquista immediata del pallone, puntando a soffocare sul nascere la manovra ospite. La sua scelta di schierare in attacco un tridente rapido e mobile è un chiaro segnale di attacco.

Dall’altra parte, il Diavolo è guidato da Massimiliano Allegri, il “Mister” livornese, maestro del pragmatismo e della gestione del risultato. Allegri, tornato a guidare i rossoneri per dare solidità e cinismo alla squadra, ha privilegiato l’equilibrio. La sua formazione titolare sembra studiata per un gioco di contenimento e ripartenze veloci, sfruttando l’abilità dei suoi esterni e la copertura di un centrocampo muscolare. Contando su un Rafael Leao in grande spolvero.

Classifica e Obiettivi: Il Diavolo Vola, la Dea Insegue

La sfida odierna ha un peso specifico cruciale per la classifica e le ambizioni future. Il Milan, infatti, si presenta a Bergamo con un bottino importante di 17 punti, piazzandosi stabilmente al terzo posto della Serie A e confermando il suo ruolo di pretendente al titolo.

L’Atalanta, pur con un avvio di stagione più altalenante, non è da meno: è a quota 12 punti e occupa il settimo posto. Per la squadra di Juric, una vittoria è imperativa per accorciare le distanze e rilanciare con forza la corsa per un posto nelle coppe europee, mantenendo vivo il sogno Champions.