Leao Milan, il portoghese è alla ricerca del terzo gol consecutivo: è una cosa che non accade da...

La fiducia incondizionata che Massimiliano Allegri ha riposto in Rafael Leão, fino a fissare l’obiettivo dei 25 gol stagionali, trova riscontro nelle statistiche recenti del portoghese. L’attaccante del Milan, sotto la gestione di Allegri e del DS Igli Tare, è in un momento di forma eccellente e i dati OPTA lo dimostrano.

Rafael Leão ha trovato il gol in ciascuna delle ultime due gare di campionato, mettendo a segno un totale di tre reti tra la doppietta alla Fiorentina e il gol contro il Pisa. Questa sera, nella delicatissima trasferta contro l’Atalanta, il numero 10 rossonero ha la possibilità di eguagliare un benchmark personale molto significativo.

Il portoghese potrebbe andare a segno per tre match di fila in Serie A solo per la terza volta nella sua carriera. I due precedenti risalgono al settembre 2023 e al periodo a cavallo tra marzo e aprile 2024. Raggiungere questa striscia realizzativa confermerebbe la ritrovata continuità del giocatore e la sua importanza cruciale nel modulo tattico di Allegri.

Ma i numeri di Leão si intrecciano in modo particolare anche con l’avversario di questa sera. Dopo un inizio difficile, in cui non aveva preso parte ad alcuna marcatura in tutti i primi quattro incroci contro l’Atalanta nel torneo, l’andamento è radicalmente cambiato. L’attaccante del Milan ha partecipato attivamente a ben cinque delle ultime sette partite contro i bergamaschi in campionato, contribuendo con tre centri personali e due passaggi vincenti.

Questa serie positiva contro la Dea include un ricordo recente, l’ultima trasferta giocata alla New Balance Arena il 6 dicembre 2024, dove Leão fu protagonista con l’assist per la rete di Álvaro Morata (nell’incontro che si concluse 2-1 per i padroni di casa). Per superare l’incubo Atalanta, il Milan si affida dunque al suo attaccante più in forma e ai numeri che lo vedono sempre più decisivo negli scontri diretti.

