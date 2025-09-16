Formazione Milan, l’ultima idea di Allegri: per avere Nkunku titolare. La notizia

Formazione Milan – Massimiliano Allegri studia come inserire Nkunku dal primo minuto! Uno schieramento decisamente offensivo

Il Milan, sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri, sta esplorando nuove soluzioni tattiche per massimizzare il potenziale della rosa. L’arrivo di rinforzi di alto profilo ha spinto il tecnico livornese a studiare moduli alternativi con un’attenzione particolare a come integrare al meglio il talento cristallino di Christopher Nkunku, uno dei colpi più importanti del mercato estivo rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea di una formazione a tre difensori, il 3-4-2-1, sta prendendo piede nelle menti dello staff tecnico.

Questa ipotesi, se confermata, rappresenterebbe una svolta significativa per il Diavolo. Il modulo permetterebbe ad Allegri di schierare una squadra solida in difesa ma estremamente imprevedibile in attacco. La formazione tipo proposta dal quotidiano sportivo vedrebbe Maignan, l’estremo difensore francese dal fisico statuario e dai riflessi rapidissimi, tra i pali. La linea difensiva sarebbe composta da tre rocciosi centrali: Tomori, difensore inglese dalla velocità impressionante, Gabbia, giovane e promettente difensore italiano, e il serbo Pavlovic, un nuovo acquisto dal grande potenziale.

A centrocampo, l’energia e la qualità non mancherebbero di certo. Sulle fasce agirebbero l’ala belga Saelemaekers e l’ecuadoriano Estupinan, abili sia in fase offensiva che difensiva. In mezzo al campo, la regia sarebbe affidata al fuoriclasse croato Luka Modric, cervello e cuore pulsante della squadra, affiancato dal dinamico e possente centrocampista francese Adrien Rabiot.

L’attacco sarebbe il vero punto di forza di questa potenziale formazione. Alle spalle dell’inarrestabile Rafael Leao, stella portoghese capace di creare scompiglio in qualsiasi difesa, agirebbero Christian Pulisic, l’ala statunitense dal dribbling fulmineo, e l’uomo chiave del nuovo assetto, Nkunku. Il trequartista francese, noto per la sua visione di gioco e la sua capacità di finalizzazione, troverebbe in questo ruolo la libertà necessaria per esprimere al massimo le sue qualità, diventando il vero faro offensivo della squadra. L’idea di un Milan con il 3-4-2-1 è un’opzione che sta guadagnando credibilità, e non è da escludere che possa essere testata già nelle prossime uscite.