Landucci Milan, che grande soddisfazione per il vice di Allegri: adesso è un allenatore UEFA PRO. Le ultimissime sui rossoneri

I nuovi allenatori UEFA Pro, c’è anche il vice di Allegri

Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato i nomi dei nuovi allenatori che hanno conseguito la licenza UEFA Pro, la massima qualifica tecnica che permette di guidare qualsiasi squadra, inclusi i top club europei. Tra i neo-abilitati, spiccano diversi nomi noti del mondo del calcio.

La lista dei promossi include Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como, e Fabio Pisacane del Cagliari, a conferma che anche i tecnici già in Serie A continuano a investire nella propria formazione. Tra le eccellenze del corso, con il massimo dei voti (110 e lode), si sono distinti Luca Rossettini, allenatore della Roma femminile, e Alberto Maresi, osservatore del Sassuolo.

Ma a attirare l’attenzione è la presenza di Marco Landucci, storico vice di Massimiliano Allegri. La sua abilitazione a tecnico UEFA Pro è un riconoscimento importante della sua lunga e proficua carriera come secondo di uno degli allenatori più vincenti in Italia. Landucci, che ha sempre lavorato nell’ombra di Allegri, è un elemento fondamentale del suo staff, un punto di riferimento per il tecnico rossonero. La sua promozione a pieno titolo gli apre ora nuove opportunità e lo rende un professionista completo e qualificato per guidare una squadra in prima persona, se mai lo volesse.

Nell’elenco dei neo-allenatori anche altri nomi di spicco: Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli e attualmente nello staff della Nazionale slovacca, Salvatore Bocchetti, tecnico dell’Atalanta Under 23, e Simone Padoin, che guida la Juventus Primavera. L’elenco completo dei nuovi tecnici UEFA Pro: Andrei Agius, Alessandro Agostini, Salvatore Bocchetti, Cesc Fabregas, Giovanni Ferraro, Alessandro Gazzi, Marek Hamsik, Marco Landucci, Vincenzo Maiuri, Alberto Maresi, Davide Moro, Simone Padoin, Fabio Pisacane, Luca Rigoni e Luca Rossettini.