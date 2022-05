Fontana: «Maxischermo? Io ho dato la disponibilità, ma…». Le parole del presidente della regione Lombardia

Attilio Fontana ha parlato così della situazione maxischermo per Sassuolo-Milan ai microfoni di Telelombardia. Ecco le parole del presidente della regione Lombardia:

«Non dipende da me, credo che qualcuno debba prendere in mano la situazione. Io ho dato la mia disponibilità, non sono io a dover far richieste ed organizzare. Montare il maxischermo credo sia l’ultimo dei problemi, la fase importante è avere le autorizzazioni».