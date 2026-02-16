News
Fonseca, momento storico per l’ex tecnico del Milan: statistica da record alla guida del Lione
Fonseca, bellissimo il momento vissuto dal tecnico del Lione ed rossonero: 13esima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni
Mentre il Milan di Allegri combatte per lo scudetto in Serie A, in Francia brilla la stella di un vecchio conoscente del mondo rossonero. Il Lione di Paulo Fonseca non conosce più ostacoli e ieri, superando il Nizza per 2-0, ha scritto una pagina di storia del club. Si tratta della 13ª vittoria consecutiva tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League: una marcia trionfale che ha riportato l’OL ai vertici del calcio transalpino.
Fonseca: l’emozione del “Groupama Stadium”
Al termine del match, l’atmosfera è diventata magica, regalando un’immagine che ha fatto il giro dei social:
- Lacrime di Gioia: Travolto dall’ovazione incessante del suo pubblico, Paulo Fonseca non è riuscito a contenere l’emozione. L’ex tecnico rossonero si è commosso visibilmente mentre applaudiva e ringraziava i tifosi, dimostrando il legame viscerale creato in pochi mesi.
- L’Omaggio degli Spalti: A sancire il plebiscito popolare è spuntato anche uno striscione semplice quanto eloquente: “Bravo Fonseca”. Un riconoscimento dovuto a un allenatore che, dopo le difficoltà vissute in Italia, ha saputo ricostruire la propria immagine attraverso un calcio propositivo e vincente.
- Numeri da Record: Le 13 vittorie di fila certificano la trasformazione di una squadra che, prima dell’avvento del tecnico portoghese, sembrava aver smarrito la propria identità.
Un futuro da protagonista
Per Fonseca si tratta di una rivincita professionale enorme. Mentre il Milan guarda avanti con Allegri, il portoghese si gode il suo “Rinascimento” francese, con l’obiettivo di riportare un trofeo a Lione dopo anni di digiuno.
