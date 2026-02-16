Connect with us

News

Fonseca, momento storico per l’ex tecnico del Milan: statistica da record alla guida del Lione

Published

49 minuti ago

on

By

Fonseca

Fonseca, bellissimo il momento vissuto dal tecnico del Lione ed rossonero: 13esima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni

Mentre il Milan di Allegri combatte per lo scudetto in Serie A, in Francia brilla la stella di un vecchio conoscente del mondo rossonero. Il Lione di Paulo Fonseca non conosce più ostacoli e ieri, superando il Nizza per 2-0, ha scritto una pagina di storia del club. Si tratta della 13ª vittoria consecutiva tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League: una marcia trionfale che ha riportato l’OL ai vertici del calcio transalpino.

Fonseca: l’emozione del “Groupama Stadium”

Al termine del match, l’atmosfera è diventata magica, regalando un’immagine che ha fatto il giro dei social:

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

  • Lacrime di Gioia: Travolto dall’ovazione incessante del suo pubblico, Paulo Fonseca non è riuscito a contenere l’emozione. L’ex tecnico rossonero si è commosso visibilmente mentre applaudiva e ringraziava i tifosi, dimostrando il legame viscerale creato in pochi mesi.
  • L’Omaggio degli Spalti: A sancire il plebiscito popolare è spuntato anche uno striscione semplice quanto eloquente: “Bravo Fonseca”. Un riconoscimento dovuto a un allenatore che, dopo le difficoltà vissute in Italia, ha saputo ricostruire la propria immagine attraverso un calcio propositivo e vincente.
  • Numeri da Record: Le 13 vittorie di fila certificano la trasformazione di una squadra che, prima dell’avvento del tecnico portoghese, sembrava aver smarrito la propria identità.

Un futuro da protagonista

Per Fonseca si tratta di una rivincita professionale enorme. Mentre il Milan guarda avanti con Allegri, il portoghese si gode il suo “Rinascimento” francese, con l’obiettivo di riportare un trofeo a Lione dopo anni di digiuno.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Rabiot Rabiot
Ultimissime Milan1 ora ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: ulteriori aggiornamenti su Saelemaekers, c’è un favorito per sostituire Rabiot

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive4 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×