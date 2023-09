Milan, l’iniziativa della Fondazione per la Romagna: il comunicato. I rossoneri lanciano uno special camp per aiutare la zona colpita

Il comunicato del Milan sull’iniziativa per aiutare la Romagna dopo l’alluvione.

IL COMUNICATO – Consapevole di rappresentare un’ampia comunità sociale che unisce oltre 500 milioni di appassionati in tutto il mondo, da sempre AC Milan e Fondazione Milan hanno dimostrato la propria costante attenzione ai grandi temi sociali e alle situazioni di emergenza in Italia e in tutto il mondo: da Milano all’Afghanistan, dal Libano all’Ucraina, fino ai territori della Romagna recentemente colpiti dall’alluvione.

Proprio in quelle zone, e più precisamente presso lo stadio Tullo Morgagni di Forlì, prende il via lo special camp “Fondazione Milan per la Romagna“, esperienza sportiva di divertimento e formazione guidata dai tecnici di AC Milan Academy. Per tutta la settimana, in collaborazione con Forlì FC e il Comune di Forlì – e con il contributo di PUMA, Principal Partner del Club rossonero – Fondazione Milan ha infatti voluto donare una parentesi di svago, aggregazione, crescita e spensieratezza a 160 bambine e bambini dai 6 agli 11 anni iscritti presso associazioni sportive locali, che hanno vissuto mesi difficili per via dell’emergenza vissuta lo scorso maggio.

Nel corso della giornata di ieri, il Vicesindaco di Forlì con delega allo Sport Daniele Mezzacapo, il Segretario Generale di Fondazione Milan Rocco Giorgianni e il Presidente del Forlì FC Gianfranco Cappelli e hanno fatto visita ai bambini presenti per consegnar loro gli attestati di partecipazione e aderire ufficialmente a questa festa di sport a tinte rossonere.

Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan, ha dichiarato: «Dal momento iniziale dell’alluvione, ci siamo uniti alla popolazione colpita dimostrando la nostra vicinanza e cercando metodi d’intervento in linea con la missione della Fondazione Milan. Come abbiamo precedentemente fatto in situazioni di emergenza, come ad esempio ad Amatrice (RI) dopo il terremoto, questo Special Camp rappresenta l’opportunità perfetta per condividere il nostro sostegno con i giovani di Forlì. Durante questa settimana, grazie alla collaborazione del nostro staff e dei tecnici della Milan Academy, vogliamo offrire ai bambini e ai ragazzi momenti di gioia e divertimento a tinte rossonere»