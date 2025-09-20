Fofana a Sky: «Dieci gol a fine stagione? Ci provo. Sulla nostra fase difensiva e i tanti arrivi a centrocampo...»

Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta sul campo dell’Udinese: le dichiarazioni

Il Milan vola, e Youssouf Fofana è l’uomo del momento. Il centrocampista francese, autore di una prestazione maiuscola e del secondo gol questa sera in Udinese-Milan, si è concesso ai microfoni di Sky Sport 24 per un’intervista che ha acceso i riflettori sulla sua crescita e sulle ambizioni della squadra rossonera. La vittoria, la terza consecutiva in campionato, conferma l’ottimo avvio del Diavolo e le strategie messe in atto dalla dirigenza, guidata dal direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri.

L’obiettivo di Allegri: 10 gol per Fofana e una difesa di ferro

Quando gli è stato chiesto del traguardo di 10 gol che il mister Allegri gli ha fissato, Fofana ha risposto con grande umiltà ma anche con la giusta dose di ambizione: “È stata una buona partita per noi: difensivamente e dopo attaccare è più facile. Il mister ci aspetta 10 gol, ci provo: se il mio obiettivo è quello, posso farne 6-7 e già va bene”. Una dichiarazione che sottolinea come il centrocampo rossonero non sia solo dedito alla fase di interdizione, ma abbia anche il compito di supportare l’attacco, come richiesto esplicitamente da Massimiliano Allegri.

Il focus principale, però, rimane la fase difensiva. Un aspetto che il Milan ha cercato di migliorare in questa stagione dopo aver subito troppe reti lo scorso anno. “Certo, l’anno scorso abbiamo fatto tanti gol ma abbiamo subito tanto. Il focus è più sulla difesa: tutti sanno che la difesa vince alla fine della stagione e dobbiamo fare di più difensivamente e poi segnare 2 o 3 gol” ha ribadito Fofana. Le parole del francese rispecchiano la mentalità voluta da Allegri e l’impegno di tutto il gruppo nel blindare la porta, un requisito fondamentale per puntare al vertice e competere per il titolo.

L’arrivo dei nuovi acquisti: uno stimolo per Fofana

L’estate del Milan è stata caratterizzata da un mercato ricco di colpi, soprattutto a centrocampo, con l’arrivo di giocatori di grande qualità. Una concorrenza che, anziché spaventarlo, ha motivato ancora di più Youssouf Fofana. Alla domanda su cosa avesse pensato quando ha visto arrivare tutti questi nuovi centrocampisti, la sua risposta è stata un inno alla professionalità e al miglioramento continuo: “Niente. Sono stato molto felice perché in allenamento devo alzare il livello. La qualità dei centrocampisti che sono arrivati è più alta e devo alzare la mia, fare il massimo per la squadra. È veramente buono per la squadra avere questi giocatori”.