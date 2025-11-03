Fofana poco brillante, i suoi numeri in Milan Roma: tra occasioni sprecate, palle perse e non solo

Fofana è apparso in difficoltà in alcune circostanze durante Milan Roma. Buona prova di sostanza, ma in fase offensiva poteva fare di più

La vittoria di misura del Milan contro la Roma ha lasciato l’amaro in bocca non solo ai capitolini, ma anche a Youssouf Fofana, il dinamico centrocampista francese, che nella sfida di San Siro ha avuto un paio di occasioni per raddoppiare. Sebbene l’equilibrio e l’intensità siano il suo marchio di fabbrica, la partita contro i giallorossi ha messo in luce una serie di errori tecnici e di lettura che rischiano di macchiare una gara altrimenti solida del Diavolo.

L’Ombra della Imprecisione in Fase Offensiva

Il bilancio della serata per il classe ’99 è un po’ deludente, soprattutto nella metà campo avversaria. Fofana ha fallito in modo clamoroso due occasioni da rete nitide, accumulando un totale di 0.63 Expected Goals (xG) sprecati. Un dato che evidenzia l’enorme potenziale realizzativo non concretizzato e che avrebbe potuto chiudere la partita con largo anticipo a favore del Milan.

Non solo sotto porta, ma anche nella costruzione e nella gestione del pallone, la sua serata è stata costellata di inesattezze. Il francese ha tentato due dribbling, entrambi falliti, e ha perso ben sette palloni, un numero elevato che testimonia una generale imprecisione tecnica e una mancanza di lucidità nelle scelte.

L’Errore Decisivo che ha Riportato in Gara la Lupa

Il picco negativo della sua partita è arrivato però nell’area di rigore difensiva. Nonostante la brillante parata del portiere Mike Maignan, l’intervento che ha portato al calcio di rigore per la squadra allenata da Gian Piero Gasperini è stato causato proprio da Fofana. Il centrocampista, già ammonito (giallo per un precedente fallo al 78°), ha causato una punizione dal limite e, nell’azione successiva, ha intercettato con il braccio largo il tiro di Lorenzo Pellegrini, costringendo l’arbitro a indicare il dischetto.

Questo doppio errore – prima la punizione e poi il fallo di mano – ha messo in serio pericolo il vantaggio dei rossoneri, trasformando una prestazione mediocre in una potenziale tragedia sportiva, sventata solo dal miracolo di Maignan su Paulo Dybala. L’episodio, pur non avendo avuto conseguenze sul risultato finale, servirà da lezione al talentuoso mediano per affinare la sua gestione emotiva e tattica nelle zone calde del campo.

Per Fofana, il cui profilo è cruciale negli schemi del tecnico Fonseca per la sua capacità di dare equilibrio e strappi, l’analisi post-partita dovrà focalizzarsi su come convertire l’intensità in efficacia e precisione, aspetti fondamentali per un centrocampista di alto livello.