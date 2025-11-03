Connect with us

Fofana da doppio giallo? Interviene Marelli: «Il regolamento dice questo»

4 secondi ago

Fofana

Fofana era da doppio giallo per il tocco di mano sul calcio di rigore assegnato alla Roma? La spiegazione di Luca Marelli

Qualche polemica sul finale di gara, il Milan si lamenta per la punizione concessa alla Roma per l’intervento di Fofana su Pellegrini, dalla quale è scaturito il calcio di rigore per tocco di mano dello stesso Fofana. Successivamente sono stati i giallorossi a lamentarsi perché chiedevano il doppio giallo al centrocampista rossonero. 

Sulla questione ha fatto chiarezza Luca Marelli. Il commentatore tecnico arbitrale, nel corso di ‘Fuoriclasse’, trasmissione in onda su DAZN, si è espressi così sulla questione citando il regolamento:

GIUSTO NON AMMONIRE – «Il regolamento dice che un giocatore deve essere ammonito per un fallo di mano se interrompe un’azione promettente. Ad eccezione di un calcio di rigore, per un tocco non volontario, non deve essere ammonito. Decisione giusta di Guida».

