Fofana a Dazn: «Mi esalta questo tipo di partita. Ricci o Rabiot? Non cambia nulla»
Fofana è intervenuto a Dazn nel prepartita di Atalanta Milan, big match della nona giornata del campionato di Serie A
Nel prepartita di Atalanta-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Youssouf Fofana per presentare la sfida. Il francese partirà ancora una volta da titolare nel centrocampo schierato da mister Allegri. Queste le sue parole:
PARTITA FISICA CON L’ATALANTA – «Sì mi esalta questo tipo di partita, alza il livello, non penso però agli altri giocatori, penso a noi, facciamo un buon lavoro di squadra».
CAMBIA QUALCOSA CON RICCI? – «Non cambia niente per me, faccio lo stesso per me, con Ricci o Rabiot la qualità rimane alta per questo non è un problema».