Connect with us

HANNO DETTO

Fofana a Dazn: «Mi esalta questo tipo di partita. Ricci o Rabiot? Non cambia nulla»

HANNO DETTO

Giulini non ci sta, risponde a Cardinale: «Facile dirlo, quando si conosce la Sardegna solo da turista»

HANNO DETTO

Borghi sicuro: «Sfida contro l’Atalanta decisiva per il Milan di Allegri, i rossoneri potranno capire questa cosa al termine del match»

HANNO DETTO

Milan Pisa, Pellegatti netto sul secondo gol degli ospiti! La sua opinione

HANNO DETTO

Caressa attacca i vertici arbitrali: generato caos con l’indicazione basta rigorini. Milan Pisa e non solo nel mirino

HANNO DETTO

Fofana a Dazn: «Mi esalta questo tipo di partita. Ricci o Rabiot? Non cambia nulla»

Milan news 24

Published

1 secondo ago

on

By

Fofana

Fofana è intervenuto a Dazn nel prepartita di Atalanta Milan, big match della nona giornata del campionato di Serie A

Nel prepartita di Atalanta-Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Youssouf Fofana per presentare la sfida. Il francese partirà ancora una volta da titolare nel centrocampo schierato da mister Allegri. Queste le sue parole:

PARTITA FISICA CON L’ATALANTA«Sì mi esalta questo tipo di partita, alza il livello, non penso però agli altri giocatori, penso a noi, facciamo un buon lavoro di squadra».

CAMBIA QUALCOSA CON RICCI?«Non cambia niente per me, faccio lo stesso per me, con Ricci o Rabiot la qualità rimane alta per questo non è un problema».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.