Connect with us

News

Fofana leader del Milan: Massimiliano Allegri elogia il centrocampista francese in conferenza stampa

News

Modric sempre più eterno, il croato vicino all'ennesimo traguardo: il sorprendente riconoscimento

News

Infortunio Jashari, conferme sul rientro del centrocampista! Lo svizzero ha un obiettivo preciso, messaggio ad Allegri

News

Spalletti vicino alla panchina della Juve: prima proposta concreta dei bianconeri per il post Tudor. La situazione

News

Giudice Sportivo Serie A, sanzione per l'eroe di Milan Pisa: la decisione su Athekame

News

Fofana leader del Milan: Massimiliano Allegri elogia il centrocampista francese in conferenza stampa

Milan news 24

Published

4 minuti ago

on

By

Fofana

Fofana, il centrocampista francese, titolare inamovibile del Milan, è stato elogiato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa

Alla vigilia della difficile trasferta contro l’Atalanta, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha tenuto la consueta conferenza stampa, dedicando un focus particolare sulla crescita di alcuni singoli. Tra questi, è emerso il nome del centrocampista Youssouf Fofana.

Allegri ha elogiato le qualità del francese, ma ha anche stimolato il giocatore a dare di più, specialmente in una fase di gioco:

FOFANA – «Fofana sta crescendo anche dal punto di vista difensivo. Secondo me ha potenzialità straordinarie, lui stesso deve essere più esigente perché per qualità fisiche e tecniche può fare molto di più».

L’allenatore, che si appresta ad affrontare la trentaquattresima sfida contro la Dea come tecnico del Milan, punta molto sul miglioramento continuo dei suoi talenti per superare gli ostacoli in campionato.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.