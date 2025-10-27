Fofana leader del Milan: Massimiliano Allegri elogia il centrocampista francese in conferenza stampa

Fofana, il centrocampista francese, titolare inamovibile del Milan, è stato elogiato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa

Alla vigilia della difficile trasferta contro l’Atalanta, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha tenuto la consueta conferenza stampa, dedicando un focus particolare sulla crescita di alcuni singoli. Tra questi, è emerso il nome del centrocampista Youssouf Fofana.

Allegri ha elogiato le qualità del francese, ma ha anche stimolato il giocatore a dare di più, specialmente in una fase di gioco:

FOFANA – «Fofana sta crescendo anche dal punto di vista difensivo. Secondo me ha potenzialità straordinarie, lui stesso deve essere più esigente perché per qualità fisiche e tecniche può fare molto di più».

L’allenatore, che si appresta ad affrontare la trentaquattresima sfida contro la Dea come tecnico del Milan, punta molto sul miglioramento continuo dei suoi talenti per superare gli ostacoli in campionato.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI