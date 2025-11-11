Fofana orfano di Rabiot: spunta la statistica che sottolinea l’importanza del francese non solo per il Milan ma anche per l’ex Monaco

Fofana, centrocampista del Milan, ha sofferto tantissimo l’assenza per infortunio di Adrien Rabiot: spunta la statistica che lo sottolinea

La sosta per le Nazionali arriva al momento giusto per il Milan. Allegri e il suo staff lavoreranno alacremente per recuperare pienamente Adrien Rabiot e migliorare la condizione fisica di Jashari. L’assenza dell’ex Marsiglia nell’ultimo mese ha inciso non solo sui risultati, ma anche sulla qualità del gioco: non a caso, la migliore prestazione stagionale è stata la trasferta di Udine, con Rabiot in campo.

Adrien Rabiot apporta leadership, esperienza, qualità tecnica e, soprattutto, quella capacità di trasformare rapidamente l’azione difensiva in offensiva, attaccando gli spazi, una filosofia tanto cara al tecnico rossonero.

Fofana in crisi senza il connazionale

Il giornalista Antonio Belloni, attraverso i suoi canali social, ha messo in evidenza statistiche cruciali su Youssouf Fofana, giocatore considerato fondamentale da Allegri. I dati (fonte: Calciomercato.com) dimostrano che senza il connazionale Rabiot, Youssouf diventa un giocatore nettamente peggiore:

TocchI A Partita: Con Rabiot, Fofana registrava una media di 27 tocchi (tra 22 e 34). Senza Rabiot , i tocchi raddoppiano , arrivando a una media di 52.2 (tra 28 e 82).

Con Rabiot, Fofana registrava una media di (tra 22 e 34). , i tocchi , arrivando a una media di (tra 28 e 82). Palloni Persi: Senza Rabiot, il dato sui palloni persi raddoppia: una media di 3.75 a partita con Adrien, contro 10.6 a partita senza.

Rabiot essenziale per il 3-5-2

I numeri confermano la centralità di Rabiot nel 3-5-2 di Allegri, in quanto è l’unico che sa interpretare al meglio il ruolo di mezzala d’inserimento. Senza di lui, Fofana perde troppi palloni e finisce per creare confusione. Inoltre, l’ex Monaco è fermo a un solo gol (segnato proprio con Rabiot in campo), mancando l’obiettivo stagionale dei 7/8 gol richiesti.

I rientri di Rabiot e Jashari sono attesi per migliorare le prestazioni a corrente alternata di Fofana e le difficoltà di Ricci e Loftus-Cheek, aprendo a nuove e più equilibrate soluzioni tattiche.