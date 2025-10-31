Florenzi: «Milan Roma? Un ricordo tanto forte. Loro due possono essere decisivi»

Florenzi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Milan-Roma a margine dell’evento Giovani e Memoria

Alessandro Florenzi doppio ex di Roma e Milan, ha parlato a margine dell’evento Giovani e Memoria organizzato dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Il classe 1991, soprannominato ‘Spizzi’, ha dato l’addio al calcio giocato ed è ora impegnato in Kings League dove sta facendo magie con la maglia dei BigBro. Il suo legame però con i club in cui è stato resta davvero forte, al Milan ha vinto lo Scudetto, la Roma è la squadra che tifa, dove nasce e cresce calcisticamente e non solo.

Florenzi ha analizzato la partita che si giocherà domenica sera allo Stadio San Siro alle ore 20:45. Non è sorpreso dall’inizio delle due squadre, le considera due formazioni forti e si aspetta una grande partita.

LE PAROLE – «Mi aspettavo un inizio così perché sono due squadre forti. Hanno un ricordo tanto forte, sarà una bella partita da vedere e mi aspetto veramente un bel calcio. Spero di vedere una partita aperta, i due allenatori stanno dimostrando di avere un gioco offensivo e idee importanti. I giocatori che possono fare la differenza sono Dybala e Modric».