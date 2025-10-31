Connect with us

HANNO DETTO

Florenzi: «Milan Roma? Un ricordo tanto forte. Loro due possono essere decisivi»

Calciomercato HANNO DETTO

Panichelli, parla l'agente: «Ho un grande rapporto con Furlani e Moncada. Contatti? Seguito da tempo».

HANNO DETTO

Spalletti manda un messaggio! Avvisate Napoli, Inter, Roma e Milan: «Vogliamo rientrare»

HANNO DETTO

Florenzi parla di Milan Roma! Il doppio ex tra nostalgia e cuore: le parole

HANNO DETTO

Gimenez Milan, parla il padre e commenta positivamente l'ingresso di Nkunku

HANNO DETTO

Florenzi: «Milan Roma? Un ricordo tanto forte. Loro due possono essere decisivi»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

florenzi

Florenzi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Milan-Roma a margine dell’evento Giovani e Memoria

Alessandro Florenzi doppio ex di Roma e Milan,  ha parlato a margine dell’evento Giovani e Memoria organizzato dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Il classe 1991, soprannominato ‘Spizzi’, ha dato l’addio al calcio giocato ed è ora impegnato in Kings League dove sta facendo magie con la maglia dei BigBro. Il suo legame però con i club in cui è stato resta davvero forte, al Milan ha vinto lo Scudetto, la Roma è la squadra che tifa, dove nasce e cresce calcisticamente e non solo.

Florenzi ha analizzato la partita che si giocherà domenica sera allo Stadio San Siro alle ore 20:45. Non è sorpreso dall’inizio delle due squadre, le considera due formazioni forti e si aspetta una grande partita.

LE PAROLE – «Mi aspettavo un inizio così perché sono due squadre forti. Hanno un ricordo tanto forte, sarà una bella partita da vedere e mi aspetto veramente un bel calcio. Spero di vedere una partita aperta, i due allenatori stanno dimostrando di avere un gioco offensivo e idee importanti. I giocatori che possono fare la differenza sono Dybala e Modric».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.