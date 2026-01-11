News
MN24 – Fiorentina Milan: Allegri rivoluziona la mediana, chance per Jashari? Le ultime
Fiorentina Milan, Massimiliano Allegri è pronto a dare una chance ad Ardon Jashari nella difficile trasferta odierna. Riposo per Fofana
Le ultime ore prima della sfida del “Franchi” (oggi ore 15:00) portano con sé una mini-rivoluzione a centrocampo. Secondo quanto riferito da Milannews24, Massimiliano Allegri è pronto a cambiare volto al reparto nevralgico del Milan, sciogliendo gli ultimi dubbi solo nella rifinitura di questa mattina.
Fiorentina Milan, centrocampo: 2/3 di novità in mediana
Dopo il pareggio col Genoa, il tecnico rossonero sembra intenzionato a cambiare interpreti per dare freschezza e geometrie diverse contro la Fiorentina di Vanoli:
- Modric & Fofana out: Oltre al già annunciato riposo per Luka Modric, anche Youssouf Fofana è destinato a partire dalla panchina. Per il francese, protagonista di una stagione fin qui dispendiosa, si profila un turno di gestione.
- Il momento di Jashari: La vera sorpresa riguarda Ardon Jashari. Lo svizzero, arrivato in estate come uno dei colpi pregiati di Igli Tare ma finora poco utilizzato, si candida a una maglia da titolare. Allegri vuole testare la sua visione di gioco dal primo minuto in un campo difficile come quello di Firenze.
- Ricci confermato: A completare il reparto sarà con ogni probabilità Samuele Ricci, che prenderà le redini della regia lasciata vacante da Modric.
La probabile formazione (3-5-2)
Considerando i ballottaggi aperti e il probabile esordio di Füllkrug davanti, ecco come potrebbe schierarsi il Diavolo:
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Ricci, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Füllkrug. All. Allegri.