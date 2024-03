Fiorentina Milan, Mirabelli: «Non mancherà lo spettacolo, su Bonaventura dico questo»

Sabato sera il Milan affronterà la Fiorentina in campionato. In vista del match Mirabelli si è così espresso a Radio FirenzeViola

Le parole Massimiliano Mirabelli, responsabile dell’Area tecnica del Padova ed ex dirigente del Milan, a Radio FirenzeViola in merito all’imminente match tra la Fiorentina e i rossoneri:

PARTITA – «Per la Fiorentina è l’ultima chance di raggiungere l’Europa? Sì. Per tanti motivi sarà un match molto emotivo. Poi si passa al campo, dove la Fiorentina vedrà se ha ancora speranze per centrare l’Europa League. Sarà una sfida aperta, il Milan vive un buon momento e sono due squadre allenate benissimo. Non mancherà lo spettacolo ma sarà fondamentale per la Fiorentina se vorrà ambire a qualcosa di diverso»

BONAVENTURA – «Jack è un ragazzo straordinario e un grande professionista. Merita la nazionale, non è più in un’età verde ma ha ancora molto da dare, ed è in una grande piazza. Leggo che forse non rinnoverà, ma mi auguro per la Fiorentina che non lo perda. Sia nello spogliatoio che in campo è un ragazzo che si fa sentire, sono contento per lui che stia vivendo questa fase anche con l’Italia»