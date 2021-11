Fiorentina Milan: Rebic e Giroud verso l’undici titolare

Fiorentina Milan: domani i rossoneri sfidano la Viola nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Le ultime sulla formazione

Domani sera il Milan affronta la Fiorentina nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Ante Rebic e Olivier Giroud sarebbero favoriti per una maglia da titolare rispettivamente su Leao e Ibrahimovic.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Giroud.