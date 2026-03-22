Fiorentina Inter 1-1: Ndour risponde a Pio Esposito, frenano ancora i nerazzurri

Fiorentina Inter 1-1: i nerazzurri di Chivu non vanno oltre il pari al Franchi. Al vantaggio iniziale di Pio Esposito risponde Ndour

Il posticipo della 30ª giornata di Serie A regala emozioni e un verdetto che riapre parzialmente i giochi per il titolo. Al “Franchi”, Fiorentina-Inter termina 1-1, un risultato che permette ai nerazzurri di portarsi a +6 sul Milan e +7 sul Napoli, ma che lascia l’amaro in bocca per come si era messa la gara.

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La squadra di Christian Chivu (sostituito in panchina da Kolarov per squalifica) era passata in vantaggio dopo appena 39 secondi grazie a un colpo di testa del giovane Pio Esposito, abilissimo a sfruttare un cross perfetto di Barella.

Fiorentina Inter 1-1: il resoconto del match

Nonostante il vantaggio-lampo, la Fiorentina di Paolo Vanoli è rimasta in partita, alzando la pressione nella ripresa. Al 77′, un errore in disimpegno di Barella ha innescato l’azione del pareggio: il destro di Gudmundsson è stato respinto corto da Sommer, favorendo il tap-in vincente di Cher Ndour.

Nel finale, un monumentale De Gea ha salvato il risultato con un miracolo su una girata a botta sicura di Pio Esposito, blindando un punto prezioso in chiave salvezza per i viola.